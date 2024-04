Intérpretes dan un paso cara a profesionalización cunha peza que estrearán en xullo. Na central da ONCE en Madrid decidiron que pasaran a ser agrupación tras ver a súa función do pasado verán. Agora, neste camiño da mellora, as horas de clase aumentaron (de tres a seis), contan con máis recursos e poden perfilar unha xira por Galicia na que deberán buscar alomenos dez ocos neste ano.