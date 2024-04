En España hay 450.000 personas diagnosticadas y nacen 4.200 niños con autismo al año. Ignacio tiene 40 años y ha escrito un libro contando cómo se sienten las personas autistas. Hasta los 18 años no le diagnosticaron trastorno del espectro autista y su vida cambió porque se perdonó a sí mismo, entendió que no era culpa suya. Ahora estudia Farmacia, su segunda carrera, porque buscar trabajo no es nada fácil para ellos. Casi la mitad de las personas con autismo sufren acoso, al 70% le cuesta encontrar trabajo y asegura que ser autista es una condición, y que se puede convivir con ellos como con cualquier otra persona. Ellos sueñan con una sociedad donde puedan sentirse uno más.