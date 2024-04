Se prohibieron el año pasado, pero muchos las siguen sufriendo. Son esas llamadas comerciales que 9 de cada 10 personas puede recibir a cualquier hora, y especialmente molestas durante la siesta. Desde la OCU nos recomiendan que no nos quedemos de bajos cruzados y que denunciemos. Porque las llamadas comerciales están prohibidas desde el verano pasado pero no dejan de reproducirse. Llamadas comerciales a cualquier hora y de cualquier empresa que no solicitamos previamente y que, según la OCU, siguen recibiendo a diario nueve de cada diez consumidores. Como, por ejemplo, cuando se aceptan las condiciones generales de cualquier servicio en internet. Últimamente sin escapatoria, tampoco, en algunas webs si queremos seguir accediendo gratuitamente a su contenido. Un resquicio legal amparado por la ley, como que te puedan llamar, también, por haber tenido una relación contractual previa con la empresa. Por eso no es suficiente con sistemas de bloqueo de esas llamadas o con incluirse en las denominadas listas Robinson. Un sistema incómodo pero que sólo mediante la denuncia y con la aplicación de sanciones, según FACUA, puede detener ese flujo de llamadas.