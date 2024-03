Cae el sentimiento feminista entre las chicas. La lucha por la igualdad de derechos entre géneros ya no es para ellas tan importante. Si en 2021, el 67% se declaraba feminista, ahora solo lo hace el 57%. El porcentaje más bajo desde 2017, año en el que comenzaron los registros de la FAD. El desapego de los chicos hacia el feminismo no para tampoco de caer. Si en 2019, el 37% se sentía feminista, bajaba en 2021 al 32% y al 26% en 2023. Casi la mitad de los jóvenes cree que las desigualdades entre hombres y mujeres son grande o muy grandes en España. Y dos de cada tres considera que la violencia de género es un problema muy grave. Más de la tercera parte de los jóvenes cree que las mujeres están mejor preparadas para cuidar hijos. Y el 13% que no es bueno enseñar a un chico a cocinar, limpiar o cuidar de los menores.