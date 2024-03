Patricia quiere alquilar un piso y lleva recibiendo respuestas negativas más de un mes. Actualmente, está viviendo con una amiga porque no encuentra nada en Madrid que acepte a Oreo, el perro que la acompaña. Es la causa por la que no da con un lugar en el que vivir. “He visto casas, pero porque he dicho que voy sin perro, pero en cuanto digo que voy con mascota me echan para atrás”, explica la joven. Esta situación se da mucho en el mercado del alquiler. Esta práctica es legal porque la ley de arrendamientos urbanos permite que haya voluntad de las partes para añadir esta clase de cláusulas. Las posibilidades se reducen, y muchos acaban trágicamente en el abandono del animal.