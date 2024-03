Este es el caso de Francisco. Pesaba 106 kilos y ha adelgazado 26 kilos en siete meses. Es el antes y el después. Toda su vida obeso hasta que decidió cuidarse ahora peso 80 kilos. Pero no es único caso en la familia. Su madre y su padre obesos, sus hermanos obesos menos uno, el que se ha cuidado siempre. Y Ahí está la clave, en cuidarse. La genética influye si, con un padre progenitor hay un 33% de probabilidades de ser obeso, y con dos un 70%, pero no es la única razón. Lo importante no es la genética, sino las decisiones que tomes y como te cuidas, se puede cambiar el metabolismo. Francisco tenía colesterol, tensión alta y ahora se siente rejuvenecido. La obesidad acelera el envejecimiento y está detrás de enfermedades como el cáncer y las cardiovasculares. Una epidemia que en 2035 hará que una de cada cuatro personas en el mundo sea obesa. No hay excusas.