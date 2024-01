Su hija adolescente pasa entre 14 y 16 horas enganchada al móvil. Relata que hay días que no duerme y permanece días, e incluso semanas, sin levantarse de la cama. "No come con la familia, no se relaciona con nadie", cuenta con amargura. Es el testimonio anónimo, pero elocuente de quien pide ayuda para que su hija acceda a un centro para superar su adicción. Es un caso extremo, consecuencia del acceso cada vez más temprano al móvil. Casi el 95 por ciento los adolescentes tiene móvil propio y acceso a internet desde los 11 años. Y el 65 por ciento está conectado cada día más del tiempo límite recomendado. Los psicólogos recomiendan regular su uso, lo que ya hacen en centros como este de Galicia y en otras 7 comunidades autónomas. Aseguran que, sin móvil en las aulas, prestas más atención a las cosas y se refuerzan las relaciones de persona a persona. Ventajas de un contacto humano, libre de dispositivos.