Puede que un abrazo no siempre sea la solución al problema, pero es un gesto que nos transmite amor, nos transmite fuerzas y que nos reconforta. Este código social afectivo solo dura unos segundos, pero llega a conectar nuestros cinco sentidos. Pero ojo porque no vale cualquier abrazo, mejor que sean intensos y prolongados. Abrazos que muchas veces no regalamos por falta de tiempo o bien por la distancia. Un gesto que guarda infinidad de sentimientos y que a su vez expresa una multitud de emociones. Así que ya saben, si tienen unos segundos, es una inversión con beneficios ilimitados.