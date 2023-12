Atravesar una puerta tras la que solo quedaron ruinas: "Es levantarte por la mañana, llegar de trabajar y no tener nada. Que lo perdiste todo". Hace una semana Ariadna y María perdieron el techo bajo el que vivían con sus dos hijos por culpa de un incendio. El hogar que tres meses antes habían reformado. No tenían seguro y no les quedaban ahorros. Sin embargo, se encontraron con el apoyo de sus vecinos dispuestos a levantar, de nuevo, la casa. José María es el capataz de esta cuadrilla solidaria con la que los andamios vuelven a reforzar la esperanza y en el bar del pueblo se recogen donativos. Tanta ayuda, por lo pronto, a esta familia ya le ha reconstruido la sonrisa.