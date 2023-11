Gratitud infinita porque uno de cada tres padres ha tenido que ayudar económicamente a sus hijos en el último año. Facturas de suministros, alimentación y el último empujón para emanciparse. La entrada para un piso o la transferencia del alquiler son pagos que asumen más de la mitad de los mayores de 60 años.

Todo para ellos, sin distinciones, sin condiciones y repartido a partes iguales. Los hijos son la opción mayoritaria en España para destinar el total de la herencia, aunque también los hay que amenazan. Los conflictos a priori no existen. Pero en el primer informe sociológico sobre las herencias, financiado con una Beca Leonardo de la fundación BBVA, se alerta que de la teoría a la práctica hay mucha diferencia, y por eso lo sufren a diario en despachos de abogados, que dan consejos para evitar problemas. Un testamento despeja dudas y evita costosos y prolongados procesos judiciales. Para evitar problemas futuros, es habitual no hablar de qué pasará con la herencia y lo de repartirla en vida. Y para los que ya han recibido una herencia, un mínimo porcentaje se da un capricho y casi la mitad aún no se la ha gastado. La herencia media en España ronda los 40.000 euros, aunque el estudio refleja que es más importante su valor sentimental.