Hace unos días Emilio conducía su coche cien por cien eléctrico hasta el puerto de Cádiz para embarcarlo en un buque, pero su vehículo se quedó en tierra porque la compañía no permite que estos coches embarquen. Según Naviera Armas, el buque Ciudad de Valencia no cumple los requisitos de seguridad si ardiera un coche eléctrico. Vehículos que utilizan baterías de litio que, en caso de que se prendan, causan llamas más difíciles de extinguir, según los bomberos, porque el litio reacciona con el agua y puede llegar a generar reacciones químicas peligrosas. Además, aunque la llama desaparezca, la reacción química continúa y el fuego no acaba de estar sofocado al completo. A falta de un protocolo europeo hay navieras, como Trasmed, que ya implantan sus propias medidas como el control termográfico para medir la temperatura de los eléctricos y ante un aumento de esa temperatura colocan mantas ignífugas y utilizan un sistema de agua pulverizada que ataca directamente la zona en la que está la batería de litio. De esta manera crean una burbuja que permite mantener el incendio y garantizar que el buque llegue a buen puerto.