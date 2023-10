'Os Resentidos' regresan aos escenarios

A mítica banda viguesa volve ao directo a piques de que un dos máis míticos álbumes cumpra 40 anos: Surfin 'CCCP. O grupo, que estivo un ano lonxe dos focos para tratar de reconectar cas súas orixes, actuará a vindeira noite de Samaín no pub Sinatra.

Antón, Anxo, Javier e Andrés pensan xa no futuro "se todo vai ben", e isto pasa por sacar un novo disco no que as colaboracións con outros artistas terían un peso fundamental, en especial con referentes da música contemporánea: "Grande Amore ou Malandrómesa son dous dos grupos que admiro moito", confesaba Reixa.