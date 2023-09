Janaina Sánchez es una paciente con Dermatitis Atópica desde que era pequeña, pero eso no le impedía disfrutar de su pasión, la motanaña y el derpote, hasta que hace 3 años le dio un brote que no ha remitido desde entonces. "Cualquier cosa cotidiana te cuesta un mundo hacerla, porque no paras de rascarla porque genera una ansiedad brutal y un desgaste físico y emocional brutal", según nos cuenta. El picor es tan fuerte que incapacita, "yo he tenido miedo de volverme loca, pero loca de verdad. Yo he llegado a sentir que había un montón de hormigas corriendo por mi cuerpo". Sandra Ros, Psicológa del Servicio de Dermatología del Hospital Sant Pau de Barcelona asegura que el 40 por ciento de sus pacientes sufre ansiedad o depresión. Janaina ha ido varias veces a terapia y toma antidepresivos. El 66 por ciento de los pacientes refiere baja autoestima y tienen que lidiar con una sociedad que, en general, banaliza la enfermedad. El apoyo de los más cercanos y la terapia psicológica es fundamental. Los fármacos biológicos y las terapias avanzadas han cambiado de una forma radical la calidad de vida de los pacientes.