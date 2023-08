Cansado de la poca seriedad de algunos comensales David, dueño del restaurante El Ronquillo, decidió denunciarlo en las redes sociales y las respuestas de otros hosteleros con el mismo problema no han parado de llegar. Casi 50.000 respuestas tiene, entre ellas la del chef cántabro Sergio Bastart. En su restaurante con una Estrella Michelin cobra 60 euros por cada comensal que no aparece, harto también de los desplantes sin justificar. Una política que muchos ya se plantean para no perder dinero. Las pérdidas son importantes, sobre todo cuando el restaurante es pequeño.