Tórrida noche la que acabamos de pasar. Muy complicado ha sido ha sido conciliar el sueño cuando, en muchos puntos, no se ha bajado de los 30 grados. Así que se ha tirado de los viejos remedios del verano. Abanico y noches a la fresca.Casi las diez de la noche y la temperatura no baja en Sevilla. Una segunda ola de calor que dejará máximas de 45 grados en la capital andaluza. Aunque este calor no quita las ganas de hacer planes. Remojarse en una fuente, un buen helado, o tomar el fresco en la calle se convierten en las mejores soluciones para estas noches de calor. Porque a falta de playa. Buena es la piscina.