Os galegos e galegas prepáranse para un verán cargado dunha programación cultural do máis variada. Cidades, concellos e parroquias terán acceso a distintas propostas que enxalzarán a arte musical, literia, teatral ou a propia lingua. Cidadáns e visitantes poderán investir o seu tempo de ocio en actividades culturais independentemente do destino no que veraneen, e todo grazas a unha iniciativa impulsada pola Xunta en colaboración con distintas empresas e administracións locais baixo o lema A cultura de Galicia é un CulturON. Iniciativa esta que pon o foco de forma especial no rural para garantir o acceso á programación de todo tipo de públicos e para evitar que as parroquias máis pequenas queden excluídas da riqueza cultural da comunidade.