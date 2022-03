A sentida homenaxe a Carlos Casares co son da gaita de Carlos Ñúñez

O gaiteiro Carlos Núñez interpretou coa súa gaita as cantigas unha e dúas de Martín Códax. O músico galego actuara tamén no enterro do escritor hai xusto 20 anos. Daquela escollera o Himno de Galicia. O 9 de marzo de 2002 falecía o escritor galego. Dúas décadas despois, familiares, e amigos acudiron a este camposanto de San Fiz onde descansan os seus restos para rendirlle homenaxe.