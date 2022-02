Pandereitada e caldiño quente de Rosalía polo seu aniversario

Un dos centros participantes na iniciativa da Fundación Rosalía de xantar o "Caldo de Gloria", poema da escritora galega, foi o CEIP A Paz Tintureira, da parroquia costeira de Coruxo en Vigo. Os tres chefs do colexio público recibiron os comensais cativos con caldo, empanada e orella, preparados na cociña da escola con todo o seu agarimo. Antes, tres rapaces interpretaron no comedor unha peza de música tradicional coas pandeiretas e cunchas ademais de recitar poesías na honra de Rosalía, da que onte se cumpriron 185 anos do seu nacemento.