De catro a cinco da tarde, de cada xoves, catro nenas de entre dez e doce anos de Redondela, Saxamonde e Vigo acoden á súa clase de pandeireta na Escola de Música de Chapela (Redondela, Pontevedra). Na mesa e no encerado, as partituras; e no corazón, un son que viven como propio.

Para alumnas maiores da agrupación son como unhas minitanxugueiras, protoartistas que xa se subiron ao escenario do festival de Nadal para bordar o seu directo.