22 municipios del Alt Empordà, con restricciones por sequía.

De pequeño tardaba una hora a pie para llegar hasta la escuela de Darnius (Alt Empordà). "Llovía una semana entera y llegábamos empapados. En invierno jugábamos con los candelabros de agua congelada del camino", recuerda Pere Bret, ampurdanés de 73 años. No queda ni rastro de aquella humedad y, casi hace 10 meses sin un episodio de lluvia, el suelo empieza a resquebrajarse. "Ha cambiado todo... No hay inviernos fríos ni temporales de Levante como las de antes. Si seguimos así estamos perdidos", cuenta el hombre mientras observa cómo la sequía ha arrugado las olivas de su finca familiar en Agullana. En el Alt Empordà, 22 municipios tienen restricciones por el consumo de agua, pero la sequía también afecta a 15 pueblos del Anoia. "Si no llueve ya, tendremos un problema", dice una joven de Peralada. Los productores de vino y aceite y los ganaderos de la comarca ya sufren pérdidas de producción. "Vamos desesperados, otro año así no lo aguanto", confiesa un joven pastor.