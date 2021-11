El primer acuerdo de la Cumbre del Clima de Glasgow no se ha hecho esperar. Más de 100 países se han comprometido a detener la deforestación antes del año 2030. Para ello, se invertirán 20.000 millones de euros durante los próximos cuatro años para repoblar las grandes selvas del planeta. Otra iniciativa propuesta en la jornada ha sido la del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de reducir las emisiones globales de metano en un 30% para el 2030. El metano supone el 15% de las emisiones de efecto invernadero. El acuerdo es ambicioso, pero no tiene validez jurídica y China, el principal emisor, no se ha unido.