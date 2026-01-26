R. V.

Los tres ejercicios esenciales para recuperar la forma desde casa tras las Navidades

Los excesos en las comidas de navidades suelen pasar factura. Junto con una buena alimentación, el deporte es esencial para quemar esos kilos de más. El especialista en ejercicio físico Felipe Salazar, del centro vigués de entrenamiento Lume, explica tres movimientos muy sencillos y beneficiosos para ganar calidad de vida. Todos ellos se pueden realizar en casa con el propio peso corporal, una ventaja en estos días de alertas por lluvias en buena parte de la comunidad gallega.