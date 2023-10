La ciencia lo tiene claro: dormir bien es esencial para la vida. Y no hacerlo tiene sus consecuencias. En España más de cuatro millones de personas padecen algún trastorno del sueño crónico y más de doce millones no descansan de forma adecuada. Una buena higiene del sueño es fundamental, así como algunas rutinas, como no hacer deporte justo en las horas previas al sueño. Acostarse a buena hora y haber dejado los dispositivos móviles dos horas antes de dormir también son elementos claves en el descanso. Sueño que debe ser de 7 a 9 horas en adultos jóvenes y de diez en niños mayores de dos años.