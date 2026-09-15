Gustavo Santos

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La octava edición de «Pontevedra en marcha contra el cáncer» se celebrará el 4 de octubre

La marcha contra el cáncer de Pontevedra regresará el próximo 4 de octubre con el objetivo de reunir a unas 3.000 personas y superar los 2.700 participantes de la pasada edición. La octava «Pontevedra en marcha contra el cáncer» partirá de la Plaza de España y volverá a plantearse como una cita familiar, abierta también a mayores y mascotas. Más información