Gustavo Santos

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El Imserso ha comenzado este lunes la comercialización de los viajes en Pontevedra para la temporada 2026-27

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) ha comenzado este lunes la comercialización de los viajes del Programa de Turismo de la temporada 2026-2027, con colas en las agencias de viajes de Pontevedra que participan en el plan, como Deza en Michelena o Darío en Paseo de Colón.

En toda España se envían 2.938.156 cartas a los usuarios que irán llegando a las 4.602.255 personas acreditadas para poder viajar con el programa de turismo. Estas cartas incluyen cuatro dígitos, distintos cada temporada, que son los que permiten hacer las reservas o comprar los viajes.

En total, este año el Imserso ofrece 879.213 plazas, de las cuales:

El 50,1% (440.284 plazas) se destinan para turismo de costa peninsular.

El 25,9% (228.142 plazas) se destinan para turismo de costa insular.

El 23,9% (210.787 plazas) se destinan para el turismo de escapada, que incluye circuitos culturales, turismo de naturaleza, capitales de provincia, y ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y de procedencia europea.