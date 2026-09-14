Gustavo Santos

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Así avanzan las obras en el Mercado de Abastos de Pontevedra

Las obras de reforma del Mercado de Abastos de Pontevedra han comenzado con las primeras molestias para vendedores y clientes, aunque la mayoría de los comerciantes coinciden en asumirlas como parte de una actuación que consideran necesaria. Los trabajos arrancaron la pasada semana, han obligado a reubicar temporalmente ocho puestos y se desarrollan mientras el recinto mantiene su actividad habitual. Más información