Secciones

Es noticia
Gasto SanidadeCuentas CardamaMorre Antón PulidoEntrevista LotinaProblemas por turismo en BaionaPolicía Local CangasForo Faro Educa
instagramlinkedin
Kurinuki, la meditación activa a través de la arcilla en Pontevedra

Kurinuki, la meditación activa a través de la arcilla en Pontevedra

Gustavo Santos

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Kurinuki, la meditación activa a través de la arcilla en Pontevedra

Gustavo Santos

RRSS WhatsAppCopiar URL

Kurinuki, el taller cerámico de Laura Puga y Luis Fernández en Pontevedra, confirma el creciente interés por la alfarería. Su espacio de modelado, abierto desde hace tres años, tiene lista de espera, mientras que el taller de torno, que se inauguró hace unos días, apenas conserva plazas. Ambos artistas reivindican la alfarería como una actividad que ayuda a frenar el ritmo cotidiano y favorece la concentración.

Tracking Pixel Contents