Gustavo Santos

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Kurinuki, la meditación activa a través de la arcilla en Pontevedra

Kurinuki, el taller cerámico de Laura Puga y Luis Fernández en Pontevedra, confirma el creciente interés por la alfarería. Su espacio de modelado, abierto desde hace tres años, tiene lista de espera, mientras que el taller de torno, que se inauguró hace unos días, apenas conserva plazas. Ambos artistas reivindican la alfarería como una actividad que ayuda a frenar el ritmo cotidiano y favorece la concentración.