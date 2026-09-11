Imagen: Gustavo Santos / Edición: Elí Regueira

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Pont-Up Store 2026

La inauguración del Pont-Up Store 2026 reunió a un amplio público alrededor de emprendimientos variopintos que pasaban por iniciativas en moda sostenible, proyectos audiovisuales o creaciones artesanales. En su edición número trece, la feria cuenta con 48 entidades colaboradoras de las cuales 33 cuentan con su propio «stand» en la carpa de la plaza de España. La convención, según declaró el presidente de Pont-Up Store Pedro Figueroa, busca potenciar modelos de emprendimiento sostenibles, sociables y transformadores, capaces de crear comunidad. Más información