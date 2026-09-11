Gustavo Santos

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«De non ter este sistema, Ence tería que parar»

Ence invierte 30 millones de euros en autoabastecerse de agua. La planta de Lourizan recicla este elemento para no captar del río Lérez en períodos de sequía. Así lo detalla la planta de Lourizán en un comunicado donde explica las labores efectuadas en los últimos años en la fábrica para reciclar agua y que se han expuesto este viernes a la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, durante una visita al complejo. Más información