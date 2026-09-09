Gustavo Santos

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Pontevedra vuelve a las aulas con un gran descenso de alumnado

Concluido el regreso a las aulas este miércoles con Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Educación Especial. Pontevedra inicia el curso con 11.884 alumnos, 347 menos que el pasado año, un descenso que golpea sobre todo a Primaria, con 4.496 escolares. Xunta y Concello coinciden en atribuir la bajada a la fuerte caída de la natalidad desde 2008. Educación destaca que el menor número de alumnado permite reducir ratios y mantener recursos, mientras que el alcalde reivindica el esfuerzo de las familias, los docentes y la enseñanza pública. Más información