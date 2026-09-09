Gustavo Santos

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Pontevedra celebra la primera edición de ActivaHS, la «escuela en movimiento»

Pontevedra celebró la primera edición de ActivaHS, la «escuela en movimiento» impulsada por Dermatología del CHOP para pacientes con hidradenitis supurativa. La actividad reunió a una docena de pacientes, acompañados por familiares, y a seis profesionales sanitarios. La jefa del servicio, Laura Salgado, destacó a FARO que fue «una iniciativa muy bien recibida». El recorrido, entre la Casa del Mar y la Illa das Esculturas, combinó ejercicio, nutrición, cuidados y conocimiento de la enfermedad. El objetivo fue fomentar hábitos saludables, mejorar el manejo diario de esta patología crónica y reforzar el contacto entre pacientes y profesionales. Más información