Pedro Mina

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Lupe Murillo, presidenta del Pontevedra CF, reclama «un Pasarón acorde al fútbol del siglo XXI»

El problema del césped de Pasarón está bajo la superficie. El informe técnico elaborado este verano concluye que el sistema de drenaje del estadio está colapsado y no evacúa correctamente el agua, un diagnóstico que, según explicó este martes la presidenta del Pontevedra CF, Lupe Murillo, obliga a pensar en una reforma integral del terreno de juego. La actuación ejecutada desde agosto es únicamente una solución provisional para poder afrontar la presente temporada.