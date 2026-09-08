Secciones

Es noticia
Batacazo en PisaCrisis migratoria en CeutaGondomar: recibos de agua de 10 añosHogares sin garaje en VigoPrecio de la vivienda disparadoGetafe - CeltaForo Faro Educa
instagramlinkedin
Kinder Bar en Pontevedra

Kinder Bar en Pontevedra

Imagen: Pedro Mina / Edición: Eli Regueira

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Kinder Bar en Pontevedra

Imagen: Pedro Mina / Edición: Eli Regueira

Pontevedra
RRSS WhatsAppCopiar URL

Al hablar de locales de diversión para niños lo más típico es pensar en un parque de bolas, pero en Pontevedra hay una cafetería ideada para que los padres puedan cuidar de sus hijos en el día a día mientras trabajan o charlan con amigos y que, a la vez, los pequeños jueguen, atiendan actividades o se relacionen. Es el Kinder Bar, situado en la calle Virxe do Camiño, y acaba de cumplir once años de trayectoria. Más información

TEMAS

Tracking Pixel Contents