Imagen: Pedro Mina / Edición: Eli Regueira

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Kinder Bar en Pontevedra

Al hablar de locales de diversión para niños lo más típico es pensar en un parque de bolas, pero en Pontevedra hay una cafetería ideada para que los padres puedan cuidar de sus hijos en el día a día mientras trabajan o charlan con amigos y que, a la vez, los pequeños jueguen, atiendan actividades o se relacionen. Es el Kinder Bar, situado en la calle Virxe do Camiño, y acaba de cumplir once años de trayectoria. Más información