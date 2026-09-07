Secciones

Es noticia
Crisis migratoria en CeutaEl 'Idealista público'Cae la construcciónNuevo plan salud mentalLa ultraderecha gana terreno en AlemaniaGetafe - CeltaForo Faro Educa
instagramlinkedin
«O galego está de moda»: AEMPE e a Deputación de Pontevedra promocionan o uso do idioma no comercio local

«O galego está de moda»: AEMPE e a Deputación de Pontevedra promocionan o uso do idioma no comercio local

Gonzalo Núñez

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

«O galego está de moda»: AEMPE e a Deputación de Pontevedra promocionan o uso do idioma no comercio local

Gonzalo Núñez

RRSS WhatsAppCopiar URL

A Asociación de Empresarios da Mediana y Pequena Empresa (AEMPE) da provincia de Pontevedra presentou este mediodía unha iniciativa para promover o uso do galego no comercio local. Baixo o nome «O galego está de moda» a entidade, en colaboración coa Deputación Provincial repartiu na praza da Peregrina bolsas e chapas gratuítas co lema da campaña. A opinión xeral dos asistentes á presentación foi favorable. Moitos non estaban enterados de que se celebraría, pero achegáronse coa curiosidade ao ver a cola e os agasallos. Más información

TEMAS

Tracking Pixel Contents