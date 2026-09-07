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«O galego está de moda»: AEMPE e a Deputación de Pontevedra promocionan o uso do idioma no comercio local
A Asociación de Empresarios da Mediana y Pequena Empresa (AEMPE) da provincia de Pontevedra presentou este mediodía unha iniciativa para promover o uso do galego no comercio local. Baixo o nome «O galego está de moda» a entidade, en colaboración coa Deputación Provincial repartiu na praza da Peregrina bolsas e chapas gratuítas co lema da campaña. A opinión xeral dos asistentes á presentación foi favorable. Moitos non estaban enterados de que se celebraría, pero achegáronse coa curiosidade ao ver a cola e os agasallos. Más información