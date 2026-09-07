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Las escuelas infantiles de Pontevedra y su área inician el curso con 798 plazas adjudicadas

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Gustavo Santos

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Las escuelas infantiles de Pontevedra y su área inician el curso con 798 plazas adjudicadas

Gustavo Santos

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Las escuelas infantiles públicas de la Xunta inician el curso con 798 plazas ya adjudicadas en los 18 centros de Pontevedra y su área incluidos en los listados definitivos de admisión. La capital concentra la mitad de ese alumnado, con 404 niños admitidos en sus seis escuelas infantiles autonómicas.

La Galiña Azul de A Parda es la escuela de mayor tamaño, con 103 plazas cubiertas, seguida de O Toxo, con 90, y Campolongo, con 87. A continuación se sitúan Monte Porreiro, con 53; el Campus, con 39; y la escuela infantil del Edificio Administrativo de la Xunta, con 32. Esta última tiene un régimen específico de acceso vinculado prioritariamente al personal de la Administración autonómica. Más información

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