Gustavo Santos

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Museo do Mar, Opromar, Estrela y Bolymar reciben los Facendo Historia en Marín, con una mención especial al Ballet de Galicia

El mar, el comercio de proximidad, los bolillos y la danza se convirtieron este domingo en protagonistas de los Premios Facendo Historia 2026, que reconocieron en Marín la trayectoria de cuatro asociaciones y concedieron una mención especial al Ballet de Galicia ‘Diego Landín’. La XIII edición de estos galardones puso así el acento en proyectos colectivos que han contribuido desde diferentes ámbitos a preservar la identidad y dinamizar la vida social, económica y cultural del municipio.

La entrega se celebró en el Salón de Plenos dentro de las Xornadas-Reencontro coa Historia de Marín, promovidas por el Club de Opinión Portocelo y coordinadas por Ángel García Carragal. Más información