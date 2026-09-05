Gustavo Santos

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

La Feira Franca 2026 llena Pontevedra con miles de personas con hambre de fiesta al estilo medieval

Con temperaturas de más de 33 grados y una sensación de bochorno toda la jornada, Pontevedra es una explosión también de color sumergida en su anual Feira Franca, que cumple sus Bodas de Plata y recrea una vez más su esplendor medieval. Tras los pregoneros y el espectáculo nocturno en la plaza de A Ferrería del viernes, este sábado media ciudad se llena de mendigos, artesanos, mercaderes, cortesanos y, como no, nobles y príncipes, para conmemorar que en mayo de 1467 el rey Enrique IV otorgó a Pontevedra el privilegio real de organizar un mercado libre de impuestos de un mes de duración en torno al 24 de agosto en honor de San Bartolomé.