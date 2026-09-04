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Pontevedra ya revive su esplendor medieval en la vigésimo quinta edición de la Feira Franca

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Gustavo Santos

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Pontevedra ya revive su esplendor medieval en la vigésimo quinta edición de la Feira Franca

Gustavo Santos

Pontevedra
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La llegada de los pregoneros y el espectáculo nocturno en la plaza de A Ferrería marcan el arranque de una Feira Franca que este sabado convierte el centro histórico y sus inmediaciones en una gran «romería urbana» sostenida sobre la activa y multitudinaria implicación ciudadana, que se traduce en la participarán más de 100 establecimientos de hostelería y cerca de 165 espacios autorizados para comidas y cenas en el espacio público. Además, el mercado medieval cuenta con un centenar de puestos de artesanía y 47 de alimentación, distribuidos por un recinto que se amplía este año hacia la Alameda. Más información

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