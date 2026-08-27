Gustavo Santos

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Así desembarcará la cerveza de los monjes de Lérez en la Feira Franca de Pontevedra

El párroco de Lérez, Manuel Chouciño, impulsa una teatralización medieval que el 5 de septiembre hará llegar por río al abad del monasterio acompañado de varios benedictinos y barriles de madera con cerveza. La comitiva partirá después hacia la Alameda, donde se servirá la Ollo Redondo, una IPA fabricada en la pontevedresa Nasa. Los primeros barriles serán gratis. Más información