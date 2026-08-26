Rafa Vázquez

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La reinvención de los gallineros

Durante décadas, el mostrador de las tiendas agrícolas fue un territorio sobrio, dominado por manos encallecidas que buscaban sacos de maíz para cebar la cena del domingo. Hoy, entre el polvo en suspensión del pienso y el piar constante que llega desde las jaulas, se respira una revolución silenciosa: el gallinero doméstico ha dejado de ser una necesidad de supervivencia rural para transformarse en una afición meticulosa.