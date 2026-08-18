Gustavo Santos

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Manuel Ruibal, artista: «Donde mejor estoy en el mundo es en mi estudio o nadando en Aguete»

El estudio de Manuel Ruibal está lleno de acrílico diluido, salitre imaginado y una disciplina férrea. A sus 83 años, el espacio en el que trabaja impone por su orden monacal: los pinceles alineados, el suelo inmaculado —pese a ser su principal caballete de batalla— y, apoyados contra las paredes, lienzos enormes de hasta cuatro metros que aguardan su juicio definitivo. Ni rastro del caos bohemio, sino la rutina implacable de un obrero del arte que se ha pasado la vida trasnochando frente a la tela. Mientras la galería Pilar Franco de Sanxenxo acoge este mes una cuidada selección de su aplaudida etapa de la Fauna —aquellos animales rotundos y telúricos—, Ruibal ya navega, literal y metafóricamente, por otras aguas. Más información