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Un acto de amor a Bóveda no Día da Galicia Mártir
O Día da Galicia Mártir celebrouse en Pontevedra con varios actos, entre os que destacou o protagonizado pola filla de Alexandre Bóveda, Amalia Bóveda, no Museo de Pontevedra. Ante o cadro “A derradeira leición do Mestre”, de Castelao, depositou cascas do Piñeiro da Caeira, en Poio, no que o galeguista foi asasinado durante o levantamento militar do 17 de agosto. Non é un tributo ao rencor, senón un acto de amor, reparación, esperanza e reivindicación”, dixo emocionada Amalia. Más información