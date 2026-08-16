Imagen: Rafa Vázquez / Edición: Eli Regueira

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XV Festa Corsaria en Marín

Durante dos días Marín cambió de siglo. Las banderas inglesas volvieron a aparecer entre las calles, los corsarios tomaron las plazas y mesas, tabernas y escaparates se llenaron de telas, madera, redes y viejos aparejos. La XV Festa Corsaria cerró ayer una nueva edición de ese particular viaje a 1800 con el que la villa recuerda uno de los capítulos más célebres de su historia marítima. La celebración había comenzado el viernes con la apertura del Mercado Corsario, la llegada simbólica de los ingleses y los conciertos de Ortiga y Mondra en la plaza de España, pero fue ayer cuando Marín desplegó por completo su ejército de corsarios.