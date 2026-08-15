Rafa Vázquez

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Pontevedra consolida su torneo internacional de ajedrez como una referencia nacional

El XIV Torneo Internacional Cidade de Pontevedra baja hoy el telón tras una semana en la que el ajedrez ha vuelto a convertir a la ciudad en uno de los principales puntos de encuentro del panorama nacional. Aunque finalmente no se logró superar el récord histórico de participación, la organización hace un balance muy positivo de una edición que ha reunido a 239 jugadores procedentes de 22 países diferentes y que confirma el crecimiento de una cita ya consolidada en el calendario.