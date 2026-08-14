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Gran sardiñada en Portonovo
Cientos de personas, en especial turistas, se congregaron a mediodía de este viernes ante a lonja de Portonovo para disfrutar de la gran sardiñada popular con la que la localidad dio el pistoletazo de salida a sus fiestas de San Roque, organizadas por segundo año por el Concello de Sanxenxo. El reparto de los más de 500 kilos de sardinas asadas forma parte de un homenaje al sector del mar con el Día do Mariñeiro.
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