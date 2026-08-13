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Cientos de familias presencian la tradicional Batalla de Flores
Una de las citas más multitudinarias de las fiestas de la Peregrina volvió a desbordar las aceras, transformando la rutina urbana en un pasillo continuo de animación. Vacas, ovejas, divertidos monstruos y brujas, gatos, caracoles o cisnes, pero también gigantes, payasos, animadas figuras o cocineros desfilaron acompañando a conocidísimos personajes infantiles, que fueron los protagonistas de las carrozas fletadas por casas comerciales como Froiz y entidades como el Liceo Casino o el Centro Comercial Urbano Zona Monumental.