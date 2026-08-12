Gustavo Santos

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Ponte Sampaio sale a la calle por la falta de médicos en su consultorio

Un centenar de usuarios del consultorio de Ponte Sampaio, vecinos de esta parroquia y de la de A Canicouva se han concentrado este miércoles ante el centro médico para reclamar más personal ya que la dotación actual apenas permite atender a las 3.000 personas que deben acudir a él. Según sus quejas, ahora solo hay un trabajador del apartado administrativo por las mañanas y un médico acude algunas horas por las tardes de esta semana, lo que provoca esperas de hasta doce días por una cita. Más información