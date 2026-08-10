Gustavo Santos

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La Xunta destina 4,1 millones de euros a la nueva fase del saneamiento integral de la ría de Pontevedra

El saneamiento integral de la ría de Pontevedra avanza con una nueva fase centrada en las redes de abastecimiento municipales. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha supervisado este lunes en Marín las obras de mejora en el entorno del río Lameira, una intervención a la que la administración autonómica destina 4,1 millones de euros. Los trabajos persiguen un doble objetivo: atajar los vertidos contaminantes desde su origen e integrar los márgenes fluviales en el tejido urbano mediante una nueva senda peatonal.