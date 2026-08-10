Gustavo Santos

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Del tabú a la farmacia natural: el cannabis medicinal conquista Pontevedra

El cristal del escaparate refleja el tránsito de vecinos y turistas por la rúa Sarmiento, en pleno corazón de piedra de Pontevedra. Al cruzar el umbral de uno de sus más recientes locales, el ambiente cambia de golpe con un arroma terroso y ligeramente dulce que emana de pequeños botes y extractos. Detrás del mostrador no se despachan recetas convencionales, sino una alternativa que ha pasado de ser un tabú esquivo a convertirse en un rotundo fenómeno comercial y social: el cannabis medicinal. Las tiendas de CBD florecen en las calles impulsadas por una sociedad que, sencillamente, está agotada de que le duela el cuerpo y de no lograr conciliar el sueño. Más información