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Procesión nocturna de La Peregrina por las calles de Pontevedra

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Gustavo Santos

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El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, participó un año más en la comitiva. Por su parte, el conselleiro de Cultura, José López Campos, fue el encargado de portar el estandarte en el desfile religioso, que también contó con la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, Martínez Allegue, el presidente de la Diputación, Luis López, y el vicepresidente, Rafa Domínguez, encargado durante la mañana de leer la ofrenda floral a la Virgen. Más información

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